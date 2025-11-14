İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bu il cəzaçəkmədən azad edilən dörd mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinətlər təyin edilib

    Sosial müdafiə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:21
    Bu il cəzaçəkmədən azad edilən dörd mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinətlər təyin edilib

    2025-ci il noyabrın 1-nə vəziyyətinə görə ölkə üzrə penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan 4 min 636 nəfərə birdəfəlik müavinət təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş, tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslər minimum aylıq əməkhaqqının dörd misli məbləğində (hazırda 1600 manat) birdəfəlik müavinətlə təmin edilir.

    penitensiar müəssisə Cəzaçəkmə birdəfəlik müavinət sosial yardım
    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

