Bu il cəzaçəkmədən azad edilən dörd mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinətlər təyin edilib
Sosial müdafiə
- 14 noyabr, 2025
- 15:21
2025-ci il noyabrın 1-nə vəziyyətinə görə ölkə üzrə penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan 4 min 636 nəfərə birdəfəlik müavinət təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş, tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslər minimum aylıq əməkhaqqının dörd misli məbləğində (hazırda 1600 manat) birdəfəlik müavinətlə təmin edilir.
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
15:41
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıbEnergetika
15:35
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilibİnfrastruktur
15:34
Foto
PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə veribFutbol
15:32
Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilirSosial müdafiə
15:31
Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilibİnfrastruktur
15:29
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:28
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblarFutbol
15:28