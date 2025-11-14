Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

На 1 ноября 2025 года 4 636 лицам, освобожденным из пенитенциарных учреждений Азербайджана, были назначены и выплачены единовременные пособия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Граждане Азербайджана, а также постоянно проживающие в стране лица без гражданства, которые освободились из пенитенциарных учреждений и нуждаются в медицинской и социальной помощи, обеспечиваются единовременным пособием в размере четырехкратной минимальной месячной заработной платы (на сегодняшний день 1600 манатов).