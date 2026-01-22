Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur
Sosial müdafiə
- 22 yanvar, 2026
- 13:05
Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin illik konfransında məlumat verilib.
Qeyd edilib, bununla bağlı Cinayət və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə dəyişiklik layihələri hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib.
Son xəbərlər
13:21
Azərbaycan Gürcüstana elektrik enerjisi ixrac edən ölkələr sırasında liderdirEnergetika
13:19
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli basketbol hakimləri fiziki testdən uğurla keçiblərKomanda
13:18
Ötən il Səudiyyə Ərəbistanı humanitar yardım üzrə dünyada ikinci yerdə olubXarici siyasət
13:17
Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunurMilli Məclis
13:13
Adil Vəliyev: Özəl xəstəxanada onkoloji yardımın göstərilməsi ilə könüllü sığorta sistemi işə düşəcəkSağlamlıq
13:13
NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaqDigər ölkələr
13:12
Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıbİnfrastruktur
13:05
Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulurSosial müdafiə
13:04