    В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд

    Социальная защита
    • 22 января, 2026
    • 13:23
    В Азербайджане предусматривается ужесточение ответственности за детский труд.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на ежегодной конференции Государственной службы трудовой инспекции.

    В этой связи подготовлены и представлены по назначению проекты изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

    Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur

