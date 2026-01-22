В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд
Социальная защита
- 22 января, 2026
- 13:23
В Азербайджане предусматривается ужесточение ответственности за детский труд.
Как сообщает Report, об этом говорилось на ежегодной конференции Государственной службы трудовой инспекции.
В этой связи подготовлены и представлены по назначению проекты изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.
Последние новости
14:04
В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человекДругие страны
14:02
Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победойФутбол
13:50
Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасностиДругие страны
13:46
Фото
Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с АрмениейВнешняя политика
13:37
Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в ГрузиюЭнергетика
13:34
Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по УкраинеДругие страны
13:25
В Грузии начнет действовать новый государственный органВ регионе
13:23
В Азербайджане ужесточат ответственность за детский трудСоциальная защита
13:22