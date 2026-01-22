В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд

В Азербайджане предусматривается ужесточение ответственности за детский труд.

Как сообщает Report, об этом говорилось на ежегодной конференции Государственной службы трудовой инспекции.

В этой связи подготовлены и представлены по назначению проекты изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.