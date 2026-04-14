Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı 247 min nəfərə yaxındır
Sosial müdafiə
- 14 aprel, 2026
- 17:36
2026-cı il aprel ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 246,9 min nəfər olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, onların 51,7% qadınlar təşkil edib.
İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 475 manat olub.
Məlumat üçün bildirək ki, cari ilin mart ayının 1-i vəziyyətinə görə, qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 250,3 min nəfər olub.
