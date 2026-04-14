    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı 247 min nəfərə yaxındır

    • 14 aprel, 2026
    • 17:36
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı 247 min nəfərə yaxındır

    2026-cı il aprel ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 246,9 min nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, onların 51,7% qadınlar təşkil edib.

    İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 475 manat olub.

    Məlumat üçün bildirək ki, cari ilin mart ayının 1-i vəziyyətinə görə, qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 250,3 min nəfər olub.

    12:58

    İlin ilk rübündə 5 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    12:58

    Azərbaycana Türkiyədən qanunsuz zərgərlik məmulatı gətirilməsinin qarşısı alınıb

    12:49

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

