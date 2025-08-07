Haqqımızda

Azərbaycana gətirilən ukraynalı uşaqların Qəbələyə ekskursiyası təşkil edilib

Azərbaycana gətirilən ukraynalı uşaqların Qəbələyə ekskursiyası təşkil edilib Azərbaycana gətirilən ukraynalı uşaqların “Qəbəland” və Nohurgölə ekskursiyası təşkil edilib
Sosial müdafiə
7 avqust 2025 12:50
Azərbaycana gətirilən ukraynalı uşaqların Qəbələyə ekskursiyası təşkil edilib

Dövlət-Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycana gətirilərək reabilitasiya tədbirlərinə cəlb edilən 30 ukraynalı uşaq üçün ekskursiyalar təşkil edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, onlar "Qəbələnd” Əyləncə Mərkəzi və Nohurgölə aparılıb, Qəbələnin təbiət gözəllikləri ilə tanış olub, həmçinin əyləncə mərkəzində maraqlı vaxt keçiriblər.

Ukraynalı uşaqların reabilitasiya müddəti ərzində ölkənin digər regionlarına da səfərləri təşkil ediləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası FotoTour to Gabala organized for Ukrainian children brought to Azerbaijan
Rus versiyası FotoМинтруда: 30 украинских детей посетили "Габаланд" и озеро Нохургёль

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi