    Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
    Anar Əliyev

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev oktyabrın 31-də Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinlərini qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

    Vətəndaşlar 21 - 23 oktyabr tarixlərində Nazirliyə rəsmi şəkildə ([email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

    Vətəndaş qəbulu Anar Əliyev Naxçıvan

