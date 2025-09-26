Anar Əliyev Bərdədə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində qurulmuş təsərrüfatlara baxış keçirib
- 26 sentyabr, 2025
- 17:32
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev və Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində rayon sakinləri Hacıyev Ramil Fuad oğlu və İsmayılov İlham Yediyar oğlu üçün qurulmuş kiçik təsərrüfatlara baxış keçiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Özünüməşğulluq proqramının dəstəyi ilə aktivlər verilməklə R.Hacıyev üçün foto atelye, İ.İsmayılov üçün isə maldarlıq təsərrüfatı üzrə kiçik təsərrüfatlar qurulub.
Bildirilib ki, ötən dövrdə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində Bərdə rayonunda 2808 şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub.
DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin Qarabağ "DOST Evi" filalına da baxış olub. Burada həssas qruplardan olan şəxslərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi üçün yaradılmış şəraitlə tanış olublar.