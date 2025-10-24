Anar Əliyev: Azərbaycan sosial sahədə elektron keçidi təmin edə bilib
- 24 oktyabr, 2025
- 11:23
Azərbaycan sosial sahədə elektron keçidi təmin edə bilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "SOCGOV 2025: Süni zəka İnsan və Transformasiya üçün" beynəlxalq konfransın panel sessiyasında deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu istiqamətdə tədbirlər davam edir:
"İşsiz şəxslərin vakansiyaya çıxışı, onların işəgötürənlərlə əlaqəsi gücləndiriləcək. Vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda əmək müqavilələrin 90%-i elektronlaşdırılıb. Reabilitasiya, əlillik, sosial-psixoloji sahədə elektronlaşmadan, gələcəyin aktual peşələrinin müəyyənləşdirilməsində süni intellektdən istifadə üçün geniş imkanlarımız var".
A.Əliyev əlavə edib ki, Azərbaycanda 2019-cu ildən pensiyalar proaktiv qaydada ödənilir:
"Əslində, bu da süni intellektin tətbiqidir. Növbəti mərhələdə də fəaliyyətlərimizi genişləndirməyi planlaşdırırıq. Həm çağrı mərkəzlərini, həm də DOST mərkəzlərində süni intellektdən geniş istifadəni nəzərdə tuturuq".