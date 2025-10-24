Анар Алиев: Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфере

Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на панельной сессии в рамках международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

Министр отметил, что в Азербайджане 90% трудовых договоров переведены в электронный формат: "У нас есть широкие возможности для электронизации в сферах реабилитации, инвалидности, в социально-психологической сфере, а также использования искусственного интеллекта для определения актуальных профессий будущего".

Алиев добавил, что с 2019 года в Азербайджане пенсии выплачиваются в проактивном порядке:

"По сути, это тоже применение искусственного интеллекта. На следующем этапе мы планируем расширить нашу деятельность, и предусматриваем широкое использование искусственного интеллекта как в колл-центрах, так и в центрах DOST".