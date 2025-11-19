İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sosial müdafiə
    • 19 noyabr, 2025
    • 17:51
    Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

    Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Ağdam şəhərində növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Tədbir 21 noyabrda saat 09:00-da "Aghdam City Hotel"də (Ağdam şəhəri, M.F. Axundzadə küçəsi) təşkil olunacaq.

    Yarmarkada mütəxəssis, xəzinədar, qənnadçı, nəzarətçi, qeydiyyatçı və s. işlər üzrə 67 vakansiya təqdim ediləcək.

    Aktiv məşğulluq tədbirinin iştirakçılarına Agentliyin icra etdiyi layihə və tədbirlər, həmçinin vakansiyalar, iş öhdəlikləri barədə ətraflı məlumat veriləcək.

