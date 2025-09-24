"Ford" 115 mindən çox avtomobili geri çağıracaq
Sənaye
- 24 sentyabr, 2025
- 13:04
"Ford Motors" şirkəti ABŞ-də 115 min 54 avtomobili sükan çarxında nöqsana görə geri çağırır.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Avtomobil Yollarında Hərəkətin Təhlükəsizliyi üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, idarəetmənin itirilməsinə səbəb ola biləcək problem buraxılış ili 2020-2021-ci illər olan avtomobillərdə, xüsusilə F-250, F-350 və F-450 modellərində aşkarlanıb.
"Ford" dilerləri qüsurlu komponentin pulsuz yoxlanılmasını, təmir edilməsini və ya dəyişdirilməsini təmin edəcək.
Son xəbərlər
13:49
Azərbaycan İdman Akademiyasında əsaslı şəkildə yenilənən cüdo zalı istifadəyə verilibFərdi
13:48
Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:45
Aleksandr Şarovski: Vətən müharibəsindəki qələbə yalnız Prezidentin və xalqın xidmətidirDaxili siyasət
13:44
Behzod Hamrayev: Özbəkistan və Azərbaycan statistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkMaliyyə
13:43
Foto
Azərbaycan İordaniya Ticarət Palatasının təşkil etdiyi tədbirlərdə təmsil olunubBiznes
13:38
İngiltərə klubları "Milan"ın futbolçusu ilə maraqlanırlarFutbol
13:31
Pakistan aviaşirkəti beşillik fasilədən sonra Böyük Britaniyaya uçuşları bərpa edirDigər ölkələr
13:29
Moldova rəsmisi: "Azərbaycan şirkətləri infrastruktur layihələrimizə cəlb edilə bilər" - MÜSAHİBƏBiznes
13:27