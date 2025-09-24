İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    "Ford" 115 mindən çox avtomobili geri çağıracaq

    Sənaye
    • 24 sentyabr, 2025
    • 13:04
    Ford 115 mindən çox avtomobili geri çağıracaq

    "Ford Motors" şirkəti ABŞ-də 115 min 54 avtomobili sükan çarxında nöqsana görə geri çağırır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Avtomobil Yollarında Hərəkətin Təhlükəsizliyi üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, idarəetmənin itirilməsinə səbəb ola biləcək problem buraxılış ili 2020-2021-ci illər olan avtomobillərdə, xüsusilə F-250, F-350 və F-450 modellərində aşkarlanıb.

    "Ford" dilerləri qüsurlu komponentin pulsuz yoxlanılmasını, təmir edilməsini və ya dəyişdirilməsini təmin edəcək.

    "Ford" ABŞ avtomobil
    Ford отзовет более 115 тыс. автомобилей в США из-за дефекта рулевой колонки
    Ford to recall over 115,500 US vehicles due to steering column defect

