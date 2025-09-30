"AzerGold"un ixrac gəlirləri 2 dəfə artıb
Sənaye
- 30 sentyabr, 2025
- 11:51
Bu ilin yanvar-avqust aylarında "AzerGold" QSC 148 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın sentyabr buraxılışına istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 75 milyon ABŞ dolları və ya 2,03 dəfə çoxdur.
Xatırladaq ki, 8 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % artaraq 2,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
