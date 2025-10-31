"AzerGold"un ixrac gəlirləri 1,8 dəfə artıb
Sənaye
- 31 oktyabr, 2025
- 13:07
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "AzerGold" QSC 165,6 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyab buraxılışına istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 75,6 milyon ABŞ dolları və ya 1,84 dəfə çoxdur.
Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 % artaraq 2,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
