Azərbaycanda yeni kalsinasiya və anodbişirmə zavodu tikiləcək
Sənaye
- 23 sentyabr, 2026
- 10:41
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin hazırladığı Texniki İqtisadi Əsaslandırma sənədinə uyğun olaraq, maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən olunması və aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə birlikdə kalsinasiya və anodbişirmə zavodunun tikintisi həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Dağ-mədən (metal filizləri) və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, zavod üzrə tikintiquraşdırma işlərinin aparılması və əsas avadanlıqların tədarükü təmin ediləcək. TİƏ-nin nəticələri əsasında kalsinasiya və anodbişirmə zavodunun istifadəyə verilməsi və anod istehsalı təmin ediləcək.
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