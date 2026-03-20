    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 13 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 20 mart, 2026
    • 16:04
    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 13 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 30 min 654 ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 43 min 535 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 97 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 33 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Pambıq mahlıcı istehsalı

