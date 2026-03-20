Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 13 %-dən çox artıb
Sənaye
- 20 mart, 2026
- 16:04
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 30 min 654 ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 43 min 535 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 97 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 33 % çoxdur.
