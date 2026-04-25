    Azərbaycanda mis məftil istehsalı 13 dəfədən çox artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 35,8 ton mis məftil istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 dəfə çoxdur.

    Bu il aprelin 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatı olmayıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 114,6 ton mis məftil istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 78,6 % azdır.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Mis məftil istehsalı

