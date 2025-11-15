Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 8 %-ə yaxın artıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sənaye
    • 15 noyabr, 2025
    • 11:18
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 818,8 min cüt ayaqqabı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 % çoxdur.

    Bu il noyabr ayının 1-nə, ölkədə 151,9 min cüt hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 1 milyon 41 min cüt ayaqqabı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 39 % çoxdur.

