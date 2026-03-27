    Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıb

    Sənaye
    27 mart, 2026
    • 12:18
    Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 56,6 min ton armatur istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 % azdır.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 14,4 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub. Bu, bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 3,3 dəfə azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 209,5 milyon manatlıq tikinti materialları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 28,7 % çoxdur.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 389 min ton armatur istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 12 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Armatur istehsalı Tikinti materialları istehsalı

    Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıb

