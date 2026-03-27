Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıb
- 27 mart, 2026
- 12:18
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 56,6 min ton armatur istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 % azdır.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 14,4 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub. Bu, bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 3,3 dəfə azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 209,5 milyon manatlıq tikinti materialları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 28,7 % çoxdur.
2025-ci ildə Azərbaycanda 389 min ton armatur istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 12 % azdır.
Son xəbərlər
12:57
Azərbaycan bu il də "Yer saatı" beynəlxalq kampaniyasına qoşulacaqEkologiya
12:38
İntensiv yağıntılar sabah da davam edəcəkEkologiya
12:25
Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblərQarabağ
12:25
"AGS CO" Albaniya ərazisində TAP qaz kəməri sisteminə texniki xidmət göstərməyi davam etdirəcəkEnergetika
12:19
Qriqoryan: İrəvan Azərbaycan ərazisindən tranziti ticarətin artımının açarı hesab edirRegion
12:18
Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıbSənaye
12:16
Foto
Rusiyanın İrana göndərdiyi növbəti yardım Azərbaycandan yola salınıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:09
Yonas Urbiq zədə səbəbindən Almaniya millisinin yoldaşlıq oyunlarını buraxacaqFutbol
11:56