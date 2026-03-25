Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən kərpicin həcmi açıqlanıb
Sənaye
- 25 mart, 2026
- 14:34
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 79,1 min kubmetr tikinti kərpici istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28 % azdır.
Bu il martın 1-nə ölkədə 22,8 min kubmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 665 min kubmetr tikinti kərpici istehsal edilib ki, bu da 2024-cü ilə nisbətən 2,2 % çoxdur.
Son xəbərlər
