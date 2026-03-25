Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb
Sənaye
- 25 mart, 2026
- 17:54
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 21,1 min ton etilen istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 % azdır.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 1,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 152,3 min ton etilen istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 17,6 % çoxdur.
