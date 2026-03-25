İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    • 25 mart, 2026
    • 17:54
    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 21,1 min ton etilen istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 % azdır.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 1,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 152,3 min ton etilen istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 17,6 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Etilen istehsalı

    Son xəbərlər

