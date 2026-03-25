    В Азербайджане обнародован объем производства этилена за два месяца

    • 25 марта, 2026
    В январе–феврале текущего года в Азербайджане было произведено 21,1 тыс. тонн этилена.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 31 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По состоянию на 1 марта в стране имелось 1,1 тыс. тонн запасов готовой продукции.

    В 2025 году в Азербайджане было произведено 152,3 тыс. тонн этилена, что на 17,6 % больше по сравнению с 2024 годом.

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb
    18:25

    Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительны

    Внешняя политика
    18:21

    Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы Каспия

    Экология
    18:19

    Хакан Фидан обсудил c Ван И эскалацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:04

    В Азербайджане обнародован объем производства этилена за два месяца

    Промышленность
    17:59

    Алексей Гончаренко: Украина должна быть готова ко всем сценариям

    Другие страны
    17:52

    Ушаков: Вашингтон проинформировал Москву об итогах переговоров США-Украина во Флориде

    Другие страны
    17:50

    Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чая

    Бизнес
    17:37
    Видео

    Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимость

    Другие страны
    17:31

    В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали четыре человека

    Происшествия
    Лента новостей