В Азербайджане обнародован объем производства этилена за два месяца

В январе–феврале текущего года в Азербайджане было произведено 21,1 тыс. тонн этилена.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 31 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 марта в стране имелось 1,1 тыс. тонн запасов готовой продукции.

В 2025 году в Азербайджане было произведено 152,3 тыс. тонн этилена, что на 17,6 % больше по сравнению с 2024 годом.