В Азербайджане обнародован объем производства этилена за два месяца
Промышленность
- 25 марта, 2026
- 18:04
В январе–феврале текущего года в Азербайджане было произведено 21,1 тыс. тонн этилена.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 31 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 1 марта в стране имелось 1,1 тыс. тонн запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане было произведено 152,3 тыс. тонн этилена, что на 17,6 % больше по сравнению с 2024 годом.
18:25
Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительныВнешняя политика
18:21
Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы КаспияЭкология
18:19
Хакан Фидан обсудил c Ван И эскалацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:04
В Азербайджане обнародован объем производства этилена за два месяцаПромышленность
17:59
Алексей Гончаренко: Украина должна быть готова ко всем сценариямДругие страны
17:52
Ушаков: Вашингтон проинформировал Москву об итогах переговоров США-Украина во ФлоридеДругие страны
17:50
Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чаяБизнес
17:37
Видео
Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимостьДругие страны
17:31