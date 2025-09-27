İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 27 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 13,23 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,5 % çoxdur.

    Bu il sentyabr ayının 1-nə ölkədə 4,76 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 18,45 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 41,5 % çoxdur.

