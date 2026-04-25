    Sənaye
    • 25 aprel, 2026
    • 13:24
    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 53 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 178,1 min ton gips və anhidrit istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 53,4 % çoxdur.

    Bu il aprelin 1-nə ölkədə 105,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 623 min ton gips və anhidrit istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 9,1 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi

