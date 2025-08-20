Haqqımızda

20 avqust 2025 22:55
Tovuzda bir ailənin beş üzvü qidadan zəhərlənib.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Əyyublu kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü N.Tağıyeva, 2010-cu il təvəllüdlü E.Tağıyev, 2021-ci il təvəllüdlü R.Tağıyev, 2024-cü il təvəllüdlü K.Tağıyev və ailənin daha bir üzvü qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onlara tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.

Zəhərlənən şəxslərin yaxınları dönər yedikdən sonra onların vəziyyətlərinin dəyişdiyini bildiriblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

