    TƏBİB rəhbəri: Qısa müddətdə bir neçə dövlət tibb müəssisəsi ISO sertifikatları alacaq

    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:58
    Qısa müddətdə bir neçə dövlət tibb müəssisəsi ISO sertifikatları alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə deyib.

    O xatırladıb ki, 2019-cu ildən başlayaraq TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində tibbi xidmət üzrə keyfiyyət standartlarının tətbiqinə başlanılıb:

    "Həmin tibbi xidmət standartlarına Təcili tibbi yardım, Əməliyyatxana, Böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi, Endoskopiya, Biokimyəvi laborator xidmətlər və s. tibbi xidmət sahələri aiddir. Onlardan bir çoxları tibb müəssisələrində icra olunur".

    TƏBİB rəhbəri bildirib ki, bu il idarəetmə və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq Yeni Klinikada bir sıra keyfiyyət idarəetmə sistemləri uğurla tətbiq edilib:

    "Artıq Keyfiyyətin idarə edilməsi Risklərin idarə edilməsi, Vətəndaş müraciətləri və şikayətlərinin idarə edilməsi sistemi üzrə ISO sertifikatları əldə olunub. Qısa müddətdə Respublika Pediatriya Mərkəzi, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası üçün də müvafiq ISO sertifikatların alınması planlaşdırılır".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov

