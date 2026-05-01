    TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub

    TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub

    Hüseynov Rahim Mahir oğlu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoruna müavin təyin edilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, R.Hüseynov idarəetmə və menecment sahəsi üzrə ali təhsil alıb, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində menecment ixtisası üzrə magistratura təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub, eyni zamanda Türkiyədə İstanbul Dövlət Universitetində Beynəlxalq İdarəetmə (MBA) proqramını tamamlayıb.

    Əmək fəaliyyətinə 2011-ci ildə başlayan Rahim Hüseynov 10 ilə yaxın müddətdə özəl sektorda müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışaraq idarəetmə və biznes proseslərinin təşkili sahəsində geniş təcrübə qazanıb.

    2021–2025-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində Daxili nəzarət, audit, monitorinq və təhlil departamentinin rəhbəri vəzifəsində fəaliyyət göstərib.

    2025-ci ildən etibarən Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb.

    O, 2024-cü ildən Azərbaycan Auditorlar Palatasının üzvüdür.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Rahim Hüseynov
    Назначен заместитель исполнительного директора TƏBİB

