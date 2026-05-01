Назначен заместитель исполнительного директора TƏBİB

Заместителем исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначен Рагим Гусейнов.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Отметим, что Р. Гусейнов в 2021–2025 годах занимал должность руководителя департамента внутреннего контроля, аудита, мониторинга и анализа в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

С 2025 года работал в должности заместителя председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, является членом палаты аудиторов Азербайджана с 2024 года.