Назначен заместитель исполнительного директора TƏBİB
Здоровье
- 01 мая, 2026
- 10:32
Заместителем исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначен Рагим Гусейнов.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
Отметим, что Р. Гусейнов в 2021–2025 годах занимал должность руководителя департамента внутреннего контроля, аудита, мониторинга и анализа в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.
С 2025 года работал в должности заместителя председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, является членом палаты аудиторов Азербайджана с 2024 года.
Последние новости
