    Назначен заместитель исполнительного директора TƏBİB

    Здоровье
    01 мая, 2026
    • 10:32
    Назначен заместитель исполнительного директора TƏBİB

    Заместителем исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначен Рагим Гусейнов.

    Об этом Report сообщили в TƏBİB.

    Отметим, что Р. Гусейнов в 2021–2025 годах занимал должность руководителя департамента внутреннего контроля, аудита, мониторинга и анализа в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

    С 2025 года работал в должности заместителя председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, является членом палаты аудиторов Азербайджана с 2024 года.

    Рагим Гусейнов Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Кадровые назначения
    TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей