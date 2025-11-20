İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Şəmkirdə mağazada 128 litrə yaxın saxta araq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:41
    Şəmkir şəhərində mağazada ümumi miqdarı 127,6 litr olan 203 ədəd saxta araq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mağazada "Belaya", "Organic Ultra", "Organic Brand", "Organic Free", "Organic Ekskluziv", "Oscar", "Sobranie", "Ağsu", "İCE", "Organic", "Moskovskiy" əmtəə nişanlı 203 ədəd saxta araqlar aşkar edilərək satışdan kənarlaşdırılıb. Məhsulların müşayiətedici sənədlərinin olmadığı, etiket məlumatlarının yanlış qeyd edildiyi müəyyən olunub.

    Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib, nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub, saxta məhsulların satışının dayandırılması barədə məhdudlaşdırıcı qərar qəbul edilib. Məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün faktla bağlı materialların hüquq-mühafizə orqanına göndərilməsi nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Şəmkir saxta araq

