    Bəzi yerlərə yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:13
    Bəzi yerlərə yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanın əksər rayonlarında dekabrın 25-i saat 10:00-a olan məlumata görə, hava əsasən yağmursuz, lakin Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda, bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Düşən yağıntının miqdarı Xaçmaz və Qubada 3, Şabran, Bakıda və Abşeron yarımadasında 2, Qusarda 1 mm-dir.

    Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir 23, Qobustanda 16 m/s-dək güclənib.

    Quba, Qusar, Şərur, Naftalan, Şəmkir, Yevlax ,Zərdab, Sabirabad, Biləsuvar, Lənkəran, İmişli, Astarada duman müşahidə olunub. Görünüş məsafəsi 200-500 metrədək məhdudlaşıb.

    Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 7 dərəcəyədək isti, Naxçıvan MR-da 10, dağlıq rayonlarda 8, Aran rayonlarında 2 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    faktiki hava dekabr havası Şaxtalı hava

