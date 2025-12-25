İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Afrikalı futbolçu oyun zamanı vəfat edib

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:11
    Afrikalı futbolçu oyun zamanı vəfat edib

    Burundi II Liqasında çıxış edən "Qepye Dyu Lak" komandasının futbolçusu Ayme Qerik oyun zamanı vəfat edib.

    "Report" "Sport News Africa" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna oyunçunun qarşılaşma zamanı ağzında saxladığı və sonra udduğu sikkə səbəb olub.

    O, qəfildən meydana yıxılıb. Tibbi heyətin müdaxiləsinə baxmayaraq, afrikalı futbolçu xəstəxanaya aparılarkən ölüb.

    Nəşr bildirib ki, sikkə amulet (insanı bəd nəzərdən, bədbəxtlikdən qoruduğuna inanılan əşya və ya simvol) rolunu oynayır və cadugərliklə əlaqələndirilir. Burundidə futbol oyunlarının nəticəsini müəyyən etmək üçün yerli cadugərlərə və sehrbazlara müraciət etmək təcrübəsi geniş yayılıb.

    Afrikalı futbolçu oyun vaxtı ölüm Burundi Ayme Qerik cadugərlik sikkə

    Son xəbərlər

    10:40

    Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    10:39

    Son dörd ildə 70 mindən çox təhsil tələbə krediti verilib

    Digər
    10:35

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyada assosiativ üzv kimi təmsil olunacaq

    Biznes
    10:33
    Foto

    Üzüm bağlarından dünya bazarlarına uzanan yol

    Biznes
    10:31
    Foto

    BMT rəsmisi: Azərbaycanla qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı layihələrdə mühüm nəticələr əldə edilib

    Xarici siyasət
    10:30

    "S&P" SOCAR-ın reytinqini yüksəldib

    Maliyyə
    10:22

    Çinin Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaları bu ilin iyun ayına 400 milyon dolları keçib

    Maliyyə
    10:13

    Bəzi yerlərə yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:12

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində silahlı toqquşma baş verib, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti