Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıb
Sağlamlıq
- 09 noyabr, 2025
- 20:08
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin iş planına uyğun olaraq Muxtar Respublikanın Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssisəsində cəza çəkən məhkumlar tibbi müayinədən keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, müayinələr zamanı məhkumların sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə nevroloji, kardioloji, stomatoloji, terapevtik, laborator və digər sahələr üzrə xidmətlər göstərilib, hər bir məhkumun tibbi göstəriciləri ətraflı şəkildə yoxlanılıb.
Qeyd edək ki, aparılan müayinələr məhkumların sağlamlıq durumuna operativ nəzarətin təmin olunması və profilaktik tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi məqsədi daşıyır.
