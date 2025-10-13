Naxçıvanda bu ilin ilk 9 ayında qidadan 143 zəhərlənmə faktı qeydə alınıb
Sağlamlıq
- 13 oktyabr, 2025
- 15:13
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) cari ilin ilk 9 ayı ərzində ümumilikdə 143 qida mənşəli zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.
Naxçıvan MR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, zəhərlənmələrin əksəriyyəti məişət şəraitində düzgün saxlanma və istifadə qaydalarına əməl edilmədən istehlak olunan qidalardan qaynaqlanıb.
