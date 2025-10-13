İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Naxçıvanda bu ilin ilk 9 ayında qidadan 143 zəhərlənmə faktı qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:13
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) cari ilin ilk 9 ayı ərzində ümumilikdə 143 qida mənşəli zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

    Naxçıvan MR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, zəhərlənmələrin əksəriyyəti məişət şəraitində düzgün saxlanma və istifadə qaydalarına əməl edilmədən istehlak olunan qidalardan qaynaqlanıb.

