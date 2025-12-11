İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sağlamlıq
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:15
    Keçən ay 28 aptekdə yoxlama aparılıb

    Keçən ay 28 aptekdə yoxlama aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, yoxlamaların 24-ü Bakıda, digərləri isə ölkənin digər şəhər və rayonlarında olub.

    Ümumilikdə 22 aptekdə planlı, 6-da isə plandankənar yoxlamalar aparılıb.

    Monitorinq zamanı beş aptekdə çatışmazlıqlar aşkarlanaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3-cü maddələri ilə protokollar tərtib edilib.

