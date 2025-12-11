Keçən ay 28 aptekdə yoxlama aparılıb
Sağlamlıq
- 11 dekabr, 2025
- 12:15
Keçən ay 28 aptekdə yoxlama aparılıb.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, yoxlamaların 24-ü Bakıda, digərləri isə ölkənin digər şəhər və rayonlarında olub.
Ümumilikdə 22 aptekdə planlı, 6-da isə plandankənar yoxlamalar aparılıb.
Monitorinq zamanı beş aptekdə çatışmazlıqlar aşkarlanaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3-cü maddələri ilə protokollar tərtib edilib.
Son xəbərlər
12:50
Prezident Ofisinin müşaviri: Ərazi güzəşti Ukrayna üçün müzakirə mövzusu deyilDigər ölkələr
12:50
Naxçıvanın xarici ticarətdə ixracı 32 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:45
Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşübHadisə
12:43
Foto
Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıbEkologiya
12:42
İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"İKT
12:42
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıbİnfrastruktur
12:36
"Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qururEnergetika
12:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"Futbol
12:31
Foto