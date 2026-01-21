İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sağlamlıq
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:47
    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı artırılıb.

