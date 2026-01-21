İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib
Sağlamlıq
- 21 yanvar, 2026
- 15:47
İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı artırılıb.
