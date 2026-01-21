Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Здоровье
    • 21 января, 2026
    • 16:14
    В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг ОМС

    В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Постановлением расширен список медицинских услуг, включенных в пакет ОМС.

    İcbari tibbi sığorta üzrə göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısı artırılıb

