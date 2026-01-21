В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг ОМС
Здоровье
- 21 января, 2026
- 16:14
В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Постановлением расширен список медицинских услуг, включенных в пакет ОМС.
