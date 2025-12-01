Azərbaycanda sümük iliyi köçürülməsini həyata keçirəcək tibb müəssisələrinin sayı artıb
Sağlamlıq
- 01 dekabr, 2025
- 16:59
Bona Dea Beynəlxalq Xəstəxanasına sümük iliyi transplantasiyası həyata keçirmək səlahiyyəti verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Müvafiq qərarla "Donor orqanların transplantasiyasını həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin Siyahısı"nda dəyişiklik edilib.
