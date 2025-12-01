İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda sümük iliyi köçürülməsini həyata keçirəcək tibb müəssisələrinin sayı artıb

    Sağlamlıq
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:59
    Bona Dea Beynəlxalq Xəstəxanasına sümük iliyi transplantasiyası həyata keçirmək səlahiyyəti verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Müvafiq qərarla "Donor orqanların transplantasiyasını həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin Siyahısı"nda dəyişiklik edilib.

    Əli Əsədov sümük iliyi köçürməsi "Liv Bona Dea Hospital"
    Внесены изменения в список медучреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов

