Внесены изменения в список медучреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов
Здоровье
- 01 декабря, 2025
- 17:17
Больнице Liv Bona Dea Hospital предоставлено полномочие осуществлять трансплантацию костного мозга.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, внесены изменения в "Список специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов".
