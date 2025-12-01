Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Внесены изменения в список медучреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов

    Здоровье
    • 01 декабря, 2025
    • 17:17
    Больнице Liv Bona Dea Hospital предоставлено полномочие осуществлять трансплантацию костного мозга.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, внесены изменения в "Список специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов".

    костный мозг трансплантация Али Асадов Liv Bona Dea Hospital
    Azərbaycanda sümük iliyi köçürülməsini həyata keçirəcək tibb müəssisələrinin sayı artıb
