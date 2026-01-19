AQTA sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib
Sağlamlıq
- 19 yanvar, 2026
- 16:01
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Sumqayıtda Sumqayıt şəhəri və Abşeron, Qubadlı, Zəngilan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Qəbulda AQTA yanında Məşvərət Şurasının üzvü, Azərbaycan Gübrə İstehsalçıları və İdxalatçıları Assosiasiyasının sədri Əbdülhüseyn Abdullayev də iştirak edib.
Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, bir qismi yerində öz həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.
Son xəbərlər
16:28
KİV: Kabildə güclü partlayış olubDigər ölkələr
16:25
Gilas bağlarına subsidiya: Fermerlər bu təşviq mexanizmindən nə qədər yararlana bilir? - ARAŞDIRMAASK
16:25
Rəy
Böyük ola bilməyən "velikoruslar" – Duqin və solovyovların sönmüş ulduzları - ŞƏRHAnalitika
16:24
Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri Okinava yaxınlığında Rusiya kəşfiyyat gəmisini aşkarlayıbDigər ölkələr
16:21
Qar voleybolu üzrə Azərbaycan Kuboku keçiriləcəkKomanda
16:20
Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Komitəsi birgə tədbirlər planı imzalayıbHərbi
16:18
Foto
DSX-də 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri keçirilibHərbi
16:17
Ötən il Azərbaycanda 590 min tona yaxın karbamid istehsal olunubEnergetika
16:10