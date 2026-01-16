İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxananın Terapiya şöbəsi əsaslı şəkildə yenidən qurulub

    Sağlamlıq
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:17
    Akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxananın Terapiya şöbəsi əsaslı şəkildə yenidən qurulub

    TƏBİB-in dəstəyi ilə Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində fəaliyyət göstərən Akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxananın Terapiya şöbəsi əsaslı şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yenilənmiş şöbə 40 çarpayılıq olmaqla, müasir tibbi standartlara cavab verən şəraitlə təmin edilib. Şöbədə 5 həkim, 24 tibb bacısı və 22 kiçik tibb işçisi fəaliyyət göstərir.

    Şöbədə tibbi heyət tərəfindən xəstələrə həm stasionar, həm də ambulator tibbi xidmətlər göstərilir. Yaradılan müasir infrastruktur və peşəkar tibbi heyətin fəaliyyəti sayəsində müalicə prosesinin daha səmərəli və effektiv təşkili təmin olunub.

    TƏBİB Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanası Terapiya şöbəsi təmir

