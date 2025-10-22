Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib
Sağlamlıq
- 22 oktyabr, 2025
- 14:10
Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Gülnarə Muxtarova öz ərizəsi ilə vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in İcraçı direktor Vüqar Qurbanov müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, G.Muxtarova Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin "a" bəndinə əsasən oktyabrın 21-dən tutduğu vəzifəsindən azad edilib.
Faktı TƏBİB "Report"a təsdiqləyib.
