    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Sağlamlıq
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:10
    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Gülnarə Muxtarova öz ərizəsi ilə vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in İcraçı direktor Vüqar Qurbanov müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, G.Muxtarova Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin "a" bəndinə əsasən oktyabrın 21-dən tutduğu vəzifəsindən azad edilib.

    Faktı TƏBİB "Report"a təsdiqləyib.

