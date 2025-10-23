İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıb

    Sağlamlıq
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:48
    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıb

    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmə taxta udaraq qarın nahiyəsində kəskin ağrı, ürəkbulanma, təkrarlanan qusma və hipertermiya şikayətləri ilə Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım şöbəsinə gətirilib.

    Bu barədə "Report"a KTM-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müayinələr nəticəsində xəstəyə peritonit diaqnozu qoyulub və əməliyyatönü hazırlıqdan sonra təxirəsalınmaz cərrahi müdaxilə aparılıb. Nazik bağırsaq seqmentinin rezeksiyası, yoğun bağırsağın defektinin tikilməsi əməliyyatı icra olunub.

    Əməliyyat zamanı nazik bağırsaqda, iliosekal küncdən 70–80 sm məsafədə, iki yerdə deşici (perforativ) zədələnmə müəyyən olunub. Bu perforasiyalara səbəb bağırsaq mənfəzində yerləşən iti və sərt yad cisim taxta parçası olub. Bundan əlavə, yoğun bağırsaqda da perforativ dəlik və bütün nazik bağırsaq boyunca mənfəz daxilində müxtəlif ölçülü, iti uclu, sərt yad cisimlər aşkarlanıb.

    Uğurlu cərrahi müdaxilə və 8 günlük stasionar müalicə nəticəsində xəstənin vəziyyəti kafi qiymətləndirilib və o, ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Kliniki Tibbi Mərkəz taxta Yeniyetmə

    Son xəbərlər

    10:05

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    10:05
    Foto

    Bu ilin 9 ayında heyvan kəsimi və satışı mağazalarında 2 mindən çox nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:01

    Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    09:54

    NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    09:48
    Foto

    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıb

    Sağlamlıq
    09:47

    Rusiyada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    09:46

    "Çelsi" "Qarabağ"la oyundan əvvəl Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    09:44

    Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    09:43

    Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti