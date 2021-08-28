О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жертвами коронавируса в мире стали более 4,5 млн человек

Жертвами коронавируса в мире стали более 4,5 млн человек В период пандемии в мире скончались свыше 4,5 млн человек, больных COVID-19
Здоровье
28 августа 2021 г. 19:15
Жертвами коронавируса в мире стали более 4,5 млн человек

В период пандемии в мире скончались свыше 4,5 млн человек, больных COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на статистику отдельных стран.

Лидером по числу смертей стали США – 653 405 человек. На втором месте в списке находится Бразилия – 578 396 человек, а замыкает тройку Индия – 437 403 человека.

Далее следуют Мексика (257 150), Перу (198 115), Россия (180 840), Великобритания (132 243), Индонезия (131 372), Италия (129 002), Колумбия (124 648), Франция (114 083), Аргентина (111 270) и Иран (105 287).

Число людей, зараженных коронавирусом, превысило 216,3 млн. Вылечились от COVID-19 193,3 млн человек. В настоящее время продолжается лечение 18,5 млн человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 4,5 milyonu ötüb

Самое важное

Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi