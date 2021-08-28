Жертвами коронавируса в мире стали более 4,5 млн человек

В период пандемии в мире скончались свыше 4,5 млн человек, больных COVID-19

В период пандемии в мире скончались свыше 4,5 млн человек, больных COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на статистику отдельных стран.

Лидером по числу смертей стали США – 653 405 человек. На втором месте в списке находится Бразилия – 578 396 человек, а замыкает тройку Индия – 437 403 человека.

Далее следуют Мексика (257 150), Перу (198 115), Россия (180 840), Великобритания (132 243), Индонезия (131 372), Италия (129 002), Колумбия (124 648), Франция (114 083), Аргентина (111 270) и Иран (105 287).

Число людей, зараженных коронавирусом, превысило 216,3 млн. Вылечились от COVID-19 193,3 млн человек. В настоящее время продолжается лечение 18,5 млн человек.