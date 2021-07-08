Жара отягощает течение коронавируса

Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяже

Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в жару опаснее заболеть, так как существуют риски переохлаждения и снижения иммунитета. По этой причине организм становится уязвимее к вирусам и бактериям.

Врач также отметил, что болеющим людям нужно уделять особенное внимание температуре в помещении, чтобы она была на комфортном уровне. Для этого следует регулярно проветривать комнату и делать влажную уборку.