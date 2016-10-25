Завотделом: За последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения чумой

Тбилиси. 25 октября. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси прошел XXII Международный симпозиум иерсинии.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии приняли участие завотделы Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения Азербайджана Рита Исмаилова, Сабина Ибрагимова и Республиканской ветеринарной лаборатории Айхан Юсифов.

Здесь обсудили подготовленные различными странами проекты против чумы и иерсинии, осуществляемые реформы, были выслушаны доклады, проведены опыты.

Выступившая Рита Исмаилова отметила, что за последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения чумой.

Азербайджанские специалисты коснулись работ, связанных с проводимой в стране борьбой против чумы и иерсии.

Выступления наших специалистов вызвали большой интерес участников.