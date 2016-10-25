Завотделом: За последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения чумой

Тбилиси. 25 октября. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси прошел XXII Международный симпозиум иерсинии.
Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии приняли участие завотделы Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения Азербайджана Рита Исмаилова, Сабина Ибрагимова и Республиканской ветеринарной лаборатории Айхан Юсифов.
Здесь обсудили подготовленные различными странами проекты против чумы и иерсинии, осуществляемые реформы, были выслушаны доклады, проведены опыты.
Выступившая Рита Исмаилова отметила, что за последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения чумой.
Азербайджанские специалисты коснулись работ, связанных с проводимой в стране борьбой против чумы и иерсии.
Выступления наших специалистов вызвали большой интерес участников.
News DepartmentАвтор новости
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