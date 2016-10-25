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    Завотделом: За последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения чумой

    Азербайджанские врачи выступили на Международном симпозиуме иерсинии в Тбилиси

    Тбилиси. 25 октября. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси прошел XXII Международный симпозиум иерсинии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии приняли участие завотделы Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения Азербайджана Рита Исмаилова, Сабина Ибрагимова и Республиканской ветеринарной лаборатории Айхан Юсифов.

    Здесь обсудили подготовленные различными странами проекты против чумы и иерсинии, осуществляемые реформы, были выслушаны доклады, проведены опыты.

    Выступившая Рита Исмаилова отметила, что за последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения чумой.  

    Азербайджанские специалисты коснулись работ, связанных с проводимой в стране борьбой против чумы и иерсии.

    Выступления наших специалистов вызвали большой интерес участников. 

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