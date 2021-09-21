Запрещен ввоз мяса птицы и яиц из Приморского края

На основе информации, поступившей из Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

На основе информации, поступившей из Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство продбезопасности Азербайджана, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в Шкотовском районе Приморского края Российской Федерации зафиксирован случай заболевания болезнью Ньюкасла.

В целях защиты территории республики от инфекционных заболеваний, передающихся через животных, введено временное ограничение на ввоз всех видов живой птицы, мяса птицы и инкубационных яиц с учетом принципа зонирования.

В то же время, в целях усиления мер контроля, в Государственный таможенный комитет Азербайджана было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом через Приморский край Российской Федерации.