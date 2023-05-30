Замминистра: Началось возвращение врачей в Нахчыван

"За последнюю неделю в Нахчыване приступили к работе 11 врачей".

"За последнюю неделю в Нахчыване приступили к работе 11 врачей".

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов.

Он сказал, что это медицинские работники, которые покинули Нахчыван в предыдущие годы.

"Они вернулись из-за благоприятных условий, созданных после недавних реформ. Кроме того, с 1 июня в Нахчыванской Автономной Республике начнут работать 7 высококвалифицированных врачей из других регионов Азербайджана. Они будут работать в лаборатории", - сказал С. Садыхов.