Замдиректора центра: В этом году в Азербайджане ветрянкой заразились 5 886 человек

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В первом квартале этого года (январь-март) 5 886 человек в стране заразились ветрянкой".

Как сообщает Report, об этом заявила замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева.

По ее словам, в аналогичный период прошлого года статистика заразившихся ветрянкой в стране составила 6 628: "Это означает, что показатель этого года на 11,2% ниже показателя прошлого года. Естественно, эта цифра для страны незначительная. В Азербайджане ветрянка (ветряная оспа) является неуправляемой инфекцией, и, поэтому, работы по вакцинации против нее не проводятся. С учетом этого, мы добиваемся сокращения данной инфекции лишь с помощью противоэпидемических мероприятий, и пресекаем распространение заболевания. Однако нам удается пресекать заболевания, управляемые путем вакцинации".

Заявив, что на данный момент ветрянка в основном распространена среди детей школьного возраста, А.Алиев отметила, что в детских садах случаи заражения заболеванием встречаются довольно редко: "Однако ни в одной школе или же детском учреждении рост статистики заболеваемости не зарегистрирован. В основном случаи заражения ветрянкой встречаются в густонаселенных крупных городах".

А.Алиева добавила, что в целом, осенью и зимой повышается число больных, заразившихся инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем: "С наступлением летнего сезона факты заражения этими заболеваниями сокращаются".