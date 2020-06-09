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В Азербайджане за последнюю неделю коронавирусом заразились 2 059 человек

За последнюю неделю коронавирусом заразились 2 059 человек

"На этой неделе наблюдался рост числа инфицированных коронавирусом. С 1 по 7 июня вирусом заразились 2 059 человек. Скорость заражения вызывает тревогу".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, при отсутствии строгого контроля, на здравоохранение может обрушиться тяжелый груз: "Соотношение между инфицированными и выздоровевшими вызывает обеспокоенность. Проведенные за последние 10 дней наблюдения показывают, что разница между ними оставляет желать лучшего".

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