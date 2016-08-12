За первое полугодие этого года в Азербайджане родились 36 тройняшек

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции зарегистрировано 77,3 тыс. новорожденных. В среднем каждый день регистрируется 424 младенца.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Госкомстата.

На каждые 1 000 человек данный показатель составил 16,1.

53,4% новорожденных - мальчики, 46,6% - девочки.

За указанный период родились 1412 близнецов и 36 тройняшек.

Кроме того, за первое полугодие этого года в стране зарегистрировано 28,4 тыс. смертных случаев. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, данный показатель остался неизменным (5,9 на каждые 1 000 человек).

В то же время, за первое полугодие этого года регистрационными отделами зарегистрировано 29,8 тыс. браков и 6,3 тыс. разводов.

На каждые 1 000 человек приходится 6,2 браков и 1,3 разводов.